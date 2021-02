[아시아경제 김봉주 기자] 가수 션이 자상한 아빠의 면모를 드러냈다.

4일 션은 인스타그램을 통해 "혜영이 촬영가서 오늘도 아빠는 요리사"라면서 "솥밥 + 바비큐. 얘들아 맛있게 먹자!"란 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 션은 4남매를 위해 요리한 김이 모락모락 나는 솥밥과 먹음직스럽게 구운 바비큐를 공개했다.

한편 션은 배우 정혜영과 2004년 결혼해 슬하에 네 자녀 하음, 하랑, 하율, 하엘을 두고 있다.

