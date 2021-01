13일 오전 10시30분 대한적십자사 특별회비 100만 원 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 2021년 대한적십자사 특별회비를 전달했다.

이날 전달식은 13일 오전 10시30분 구청 5층 구청장실에서 대한적십자사 서울특별시지사 김복례 북부봉사관장 및 대한적십자사봉사회 황영순 동대문지구협의회장 등 관계자 4명이 참석한 가운데 진행됐다.

동대문구는 대한적십자사 서울특별시지사에 행정기관 특별회비 100만 원을 전달했다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19 자가격리자 및 이재민 구호물품 지원 등 국민의 생명을 지키기 위한 공익 활동을 펼친 적십자사의 노고에 깊은 감사를 표한다”며 “지역사회에 기부문화가 널리 퍼지고 적십자 나눔활동도 활성화되기를 바란다”고 밝혔다.

