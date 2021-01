현대백화점면세점, 신년 SNS 이벤트 진행

공식 SNS 계정 게시물에 응원메시지 댓글 남기면 참여

고객 21명에게 현대백화점 상품권 10만원 증정

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점면세점은 새해를 맞아 오는 17일까지 ‘용기의 여행’ 캠페인을 진행한다고 10일 밝혔다.

현대백화점면세점측은 “이번 캠페인은 ‘용기’라는 단어가 가진 ‘씩씩하고 굳센 기운’, ‘그릇’ 등 두 가지 중의적인 의미를 활용해 기획했다”며 “사회적 거리두기 장기화로 인해 만나기 어려워진 지인에게 고객을 대신해 ‘용기’를 전달한다는 콘셉트”라고 설명했다.

이번 캠페인은 현대백화점면세점 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 업로드된 ‘용기의 여행’ 게시물에 새해를 맞아 용기를 주고 싶은 지인의 계정을 태그하고 다섯 글자의 응원메시지를 댓글로 남기면 참여할 수 있다.

현대백화점면세점은 추첨을 통해 댓글을 남긴 고객 21명에게 현대백화점 상품권 10만원을 증정한다. 당첨된 고객이 댓글에 태그한 지인에게는 그릇(시리얼볼)을 배송해 준다. 그릇에는 고객이 댓글에 남겼던 응원메시지를 새겨 준다. 당첨자는 오는 20일 공지될 예정이다.

