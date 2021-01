순천시, 창업지원시설 ‘창업연당’ 운영사 공개 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 창업지원시설인 ‘창업연당’의 운영사를 오는 18일까지 공개모집한다.

창업연당은 순천시가 운영하는 창업지원시설로 창업을 연결하는 집이라는 뜻을 가지고 있다.

순천시 장선배기2길 16-1에 주소를 두고 있으며 창업기업 입주공간 10실과 세미나실 2실, 공유공간을 갖추고 있다.

신청자격은 벤처투자법에 의해 중소벤처기업부에 등록된 창업기획자로 올해부터 오는 2023년까지 3년간 창연연당을 운영하게 된다.

시는 서류심사와 수탁기관선정위원회 발표심사를 거쳐 운영사를 선정할 계획이다.

순천시 관계자는 “창업연당은 지난해 5월 개소 이후 서울과 광주의 창업기획자가 공동으로 운영하며 로컬크리에이터 양성 등 지역 창업생태계 조성에 기여한 바 있다.”라며 “창업연당 제2기에도 창업도시 브랜드 제고에 노하우와 아이디어를 가진 운영사가 많이 참여해 주시기를 바란다.”라고 전했다.

운영사 공개모집과 관련한 기타 자세한 내용은 순천시 홈페이지 또는 순천시 투자일자리과(061-749-3231)에서 확인할 수 있다.

