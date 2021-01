부산서부교육청, ‘부패방지’로 받은 시상금 기부할게요

부산교육청 부패방지 시책평가서 우수기관 선정 시상금

문화상품권 50만원, 청소년 복지시설 2곳에 전달키로

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시교육청 관할 서부교육청이 기관 시책평가에서 시상금으로 받은 상품권을 기부했다.

부산서부교육지원청(교육장 서성희)은 부산시교육청이 주관한 ‘2020년 교육지원청 부패방지 시책평가’에서 2년 연속 ‘우수’ 기관으로 선정돼 받은 시상금을 취약계층에 기부한다고 8일 밝혔다.

시상금은 50만원 상당의 문화상품권이며, 영도구를 통해 ‘청학모자원’과 ‘안드레아 청소년의 집’에 전하기로 했다.

이에 앞서 서부교육지원청은 지난 2020년 9월 서구·사하구에서 운영하는 드림스타트 2곳과 중구·영도구에서 운영하는 지역아동센터 7곳 등 모두 9곳에 총 390만원을 기부했다.

서성희 교육장은 “시상금을 뜻깊게 사용할 수 있어 기쁘게 생각한다”며, “서부교육가족들의 청렴한 사회를 바라는 염원이 자라나는 청소년에게 작은 도움이 되길 바란다”고 말했다.

