장흥군 ‘자치경찰 TF팀’ 운영

자치경찰 TF팀 운영을 통해 선제 대응에 나서

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 코로나19 ‘3차 대유행’이 두 달 가까이 지속 중인 가운데 지역 사회 감염 제로화를 위한 장흥군의 선제 대응이 눈길을 끌고 있다.

7일 장흥군에 따르면 사회적 거리 두기 2단계 기간인 지난 5일부터 오는 17일까지 2주 동안 군 산하 직원들로 구성된 코로나19 ‘자치경찰 TF팀’을 시범 운영해 장례식당, 식당, 교회, 터미널 등 코로나19 확산 위험도가 높은 다중 이용 시설을 대상으로 방역 수칙 준수 여부 등을 집중적으로 점검할 예정이다.

자치경찰 TF팀은 오는 7월부터 전국적으로 시행 예정인 ‘자치경찰제’ 도입에 앞서 시행 초기의 혼란과 시행착오를 줄이고, 코로나19 예방 활동을 강화하기 위해 시범적으로 운영하게 됐다.

장흥군은 주거 밀집 지역에 발판 소독 매트와 군 청사 외부에 이동 민원인 상담실 설치, 소독약 무료 배부, 대학생 호루라기 방역단 운영 등 빈틈없는 방역 활동을 추진해 현재까지 지역 내 감염자가 없는 ‘코로나19 청정지역’으로 주목받고 있다.

특히 이번 ‘자치경찰 TF팀’ 시범 운영으로 한발 앞선 행정을 선보였다는 평가를 받고 있다.

정종순 군수는 “코로나19 장기화로 온 군민이 힘들고 지쳐 있는 상황에서 군민의 안전을 최우선으로 지키기 위해 ‘자치경찰 TF팀’ 운영 등 혼신의 노력을 기울이고 있다”며 “코로나19는 조금만 방심해도 급속도로 재확산될 수 있는 만큼 긴장을 끈을 놓지 않고 예방 활동에 총력을 기울이겠다”고 밝혔다.

