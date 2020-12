[인사]한전원자력연료

[아시아경제 문채석 기자]

<전보>

◆팀·부장급

▶감사실 청렴감찰부장 김민수 ▶기획처 기획조정팀장 유경남 ▶기획처 조직예산부장 전미현 ▶기획처 성과관리팀장 박종화 ▶경영지원처 총무팀장 정규홍 ▶경영지원처 재무원가부장 백중기 ▶경영지원처 사택재건축추진반장 이선남 ▶인사노무처 노사협력부장 유조환 ▶인사노무처 인재양성부장 채보배 ▶사업관리실 사업관리부장 김동수 ▶디지털보안실 디지털총괄부장 안종성 ▶디지털보안실 디지털융합부장 한윤희 ▶디지털보안실 정보보안부장 김대호 ▶생산관리처 생산관리팀장 한상진 ▶공정기술처 스마트팩토리기획팀장 손세익 ▶공정기술처 연료기술부장 윤광호 ▶공정기술처 우라늄정제기술부장 배영문 ▶연료생산처 연료운영팀장 오명호 ▶연료생산처 경수로집합체부장 조영춘 ▶연료생산처 경수로연료봉부장 이병주 ▶연료생산처 중수로연료부장 김용재 ▶세라믹처 세라믹운영팀장 김근민 ▶세라믹처 재변환부장 신현동 ▶세라믹처 소결체부장 김영로 ▶튜브생산처 TSA운영팀장 문종한 ▶튜브생산처 TSA가공부장 김정호 ▶튜브생산처 NSA운영팀장 이신영 ▶튜브생산처 NSA성형부장 김도인 ▶핵연료서비스실 핵연료서비스부장 김용찬 ▶안전해석처 과도해석팀장 최재돈 ▶안전해석처 사고해석부장 정재훈 ▶핵연료설계실 핵연료성능안전부장 김장욱 ▶핵연료연구실 연구관리부장 오정우 ▶설계연구실 안전해석기술부장 이상익 ▶혁신성장사업실 혁신사업전략부장 박호영 ▶혁신성장사업실 성장사업부장 유환준 ▶혁신성장사업실 해외사업부장 여용길 ▶해외원전사업실 해외원전사업부장 이승환 ▶품질보증실 품질협력부장 이길재 ▶안전관리실 규제협력부장 백인석 ▶원자력안전실 원자력기술부장 박찬준

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr