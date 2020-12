장성군, 올해 ‘우수정책 베스트10’ 선정

[장성=아시아경제 호남취재본부 조한규 기자] 전남 장성군(군수 유두석)은 군정 발전과 군민 행복 증진에 이바지한 2020년 군정 우수정책 ‘베스트(best) 10’을 선정했다고 21일 밝혔다.

군은 부서별로 추천한 시책 및 사업 22건을 부서장 설문을 통해 15개의 후보군으로 압축했으며 군민과 공직자 1364명이 참석한 온·오프라인 투표를 진행, 다득표 순으로 1위부터 10위까지 선정했다.

그 결과 우수정책 1위는 ‘국립심뇌혈관센터 설립 내년 정부예산 43억7000만 원 확보’가 차지했다.

이어 순위별로 ▲국립아열대작물 실증센터 유치 ▲고속도로 장성 하이패스 IC 설치사업 확정 ▲장성호 황금빛 출렁다리 설치 ▲유네스코 세계유산 필암서원 지역성장 전략사업 공모 선정 ▲장성호 수변길 상품권 교환제 시행 ▲버스터미널 공영주차장 조성 ▲장성공원 경관폭포 조성 ▲중소농 신규판로 확대를 위한 광주권 직매장 건립 추진 ▲전국 최초 행정·농협 상생협력 공공급식지원센터 건립 추진이 선정됐다.

14년의 끈질긴 노력으로 이룬 ‘국립심뇌혈관센터’ 예산 확보는 장성의 미래 발전을 이끌 새로운 가치 창출이라는 점에서 큰 의미를 갖는다.

또 지난 6월 350억 원 규모의 전액 국비사업 ‘국립아열대작물 실증센터’ 유치는 군민과 공직자가 합심해 이뤄낸 성과로 주목 받았다.

군민 생활편의를 획기적으로 개선할 장성읍 하이패스 IC 설치와 공영주차장 조성도 지역민들로부터 높은 호응을 얻고 있다.

유두석 군수는 “올해 ‘군정 우수정책 베스트 10’ 선정은 군민과 함께 만들어온 성과이다”며 “앞으로도 미래먹거리 마련과 우수정책 발굴을 통해 지역 발전과 군민 행복을 견인하겠다”고 말했다.

