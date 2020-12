관악구 ‘소통협치’ 온라인 성과공유회 개최

관악구청 유튜브 라이브관악 생중계와 ZOOM 활용한 언택트 쌍방향 소통...2020년 관악구 협치를 되돌아보고 2021년 추진방향을 함께 고민하는 시간 마련

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 22일 오후 4시부터 약 1시간 동안 관악구청 공식 유튜브 채널 ‘라이브 관악’에서 ‘2020 관악 소통협치 온라인 성과공유회’를 개최한다.

이번 성과공유회는 올해 추진한 관악구의 협치를 되돌아봄과 동시에 2021년 협치관악의 추진방향을 함께 고민, 코로나19 상황 속에서도 원활한 소통을 위해 노력해온 협치 파트너들을 위로하고 격려하는 자리로 마련했다.

행사는 사전신청을 통해 선정된 ‘협치 패밀리’ 50인과 온라인 플랫폼 줌(ZOOM)을 활용해 진행, 라이브 관악 유튜브를 통해 누구나 실시간으로 참여하는 언택트 쌍방향 소통의 시간이 펼쳐진다.

또 협치 우수사례인 ▲우리 동네 집수리 아카데미 운영 ▲책과의 동행, 사람과의 동행 ▲우리 동네 수호천사 희망발굴단 ▲창업공작소 확대 운영을 하이트라이트 영상으로 제작, 시청 후 협치 패밀리 50인의 ZOOM 투표를 활용해 최우수 협치 과제를 선정하게 된다.

구 관계자는 “이번 행사는 기존의 형식적인 행사에서 벗어나 ‘보이는 투표’ 등을 활용한 연말 시상식 형태로 진행, 주민들에게 편안하고 즐겁게 다가가는 시간으로 준비했다”고 밝혔다.

박준희 구청장은 “코로나19로 힘든 상황 속에서도 올 한해 협치 문화 확산을 위해 애써온 협치 파트너들에게 감사의 말씀을 드린다”며 “앞으로도 관악구민 모두가 협치로 희망을 꿈꾸길 소망하며, 소통과 협치를 위한 다양한 노력을 펼쳐나가겠다”고 말했다.

