남양주시, 지역 복지시설에 '긴급재난지원금' 푼다

지역 아동센터 등 874개소에 약 10억원 지원

[아시아경제 라영철 기자] 경기 남양주시가 지역 취약계층을 돌보는 복지시설에 긴급 재난지원금을 지급한다.

남양주시는 "코로나19 장기화로 인해 시설운영과 방역 등에 어려움을 겪는 관내 복지시설 874개소에 대해 시 자체적으로 재난지원금을 지급한다"고 16일 밝혔다.

긴급 재난지원금은 코로나19 상황에서도 영유아, 장애인, 노인 등 취약계층 돌봄이 유지될 수 있도록 지역 사회복지시설과 보육 시설의 운영손실을 보전하고 전문 방역 실시와 방역 시설 등을 설치하는데 사용된다.

지원금 규모는 10억 원가량이며 ▲정부 미지원 어린이집 524개소에 약 5억 2,000만 원 ▲아동 돌봄 시설 69개소에 전문 방역 지원비 약 8,200만 원 ▲장애인시설 26개소와 노인시설 255개소에 전문 방역 및 방역 시설 설치비 약 3억 3,000만 원이 지원된다.

조광한 남양주시장은 "코로나19 재난상황이 장기화됨에 따라 관내 복지시설들이 시설운영과 안전 문제 등으로 어려움을 겪고 있어 긴급지원을 결정하게 됐다"면서 "돌봄이 필요한 시민이 더 안전한 환경에서 돌봄서비스를 받도록 하겠다"고 밝혔다.

