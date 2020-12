목포해양대학교 ‘사랑의 김장·연탄 나누기’ 행사 개최

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 연말을 맞아 이웃돕기 실천을 위해 지난 15일 ‘사랑의 김장·연탄 나누기’ 행사를 진행했다고 16일 밝혔다.

이번 행사는 개인 방역 수칙을 철저히 준수한 가운데 진행됐으며, 교직원들이 직접 담근 김장김치 1350㎏과 연탄 1000장을 대학 인근 유달동 및 죽교동과 예수 마음의 집, 공생재활원, 명도복지관, 목포아동원 등에 전달했다.

또한, 매년 교직원과 재학생들이 직접 저소득층 세대에 연탄을 전달했던 봉사활동을 이번에는 코로나19 예방을 위해 전문업체 배달로 대신해 마음을 전달했다.

박성현 총장은 “주변의 이웃을 먼저 살피는 따뜻한 마음이 지역사회 전반에 확산할 수 있도록 최선”을 다하며 “앞으로도 소외된 이웃과 함께 마음을 나눌 수 있는 봉사활동을 적극적으로 지원하고 실천해 나가겠다”고 말했다.

목포해양대학교는 지역사회의 어려운 이웃을 위해 매년 ‘사랑의 김장과 연탄 나누기 행사’와 ‘크리스마스 씰 모금’, ‘희망 나눔 캠페인 성금 모금’, ‘국군장병을 위한 위문 성금 모금’ 등을 실시하고 있다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr