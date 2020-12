광주은행, 신축년 새해맞이 ‘부자되소적금’ 판매

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 2021년 신축년 새해를 맞이하여 ‘부자되소적금’을 판매한다고 16일 밝혔다.

‘부자되소적금’은 영업점을 방문하거나 스마트뱅킹과 모바일웹뱅킹에서 비대면으로 가입할 수 있으며, 1년제로 월 50만 원 한도 내에서 자유롭게 적립 가능하다.

기본금리 연 0.5%에 ▲비대면(스마트뱅킹, 모바일웹뱅킹) 가입 시 연 0.2%p ▲마케팅 동의 고객 연 0.2%p ▲광주은행 신규 또는 재가입 고객 연 0.4%p ▲입출금통장 평균 잔액에 따라 연 0.1%p ~ 연 0.6%p의 우대금리를 제공해 최고 연 1.4%p 우대금리를 받을 수 있다.

이와 더불어 ‘부자되소적금’ 출시를 기념해 추가 우대금리 이벤트를 내년 3월 31일까지 진행한다.

이 적금 가입 후 광주은행 오픈뱅킹 자동출금서비스를 신청하고 이를 통해 적금 계좌로 내년 5월 31일까지 1만 원 이상 적립 시 연 0.2%p를 제공한다.

추가 우대금리 이벤트 조건까지 충족하면 최고 연 2.1%의 금리가 적용된다.

또 내년 3월 31일까지 GS25편의점 모바일쿠폰 5000원 권을 제공하는 이벤트를 진행한다. ▲‘부자되소적금’ 상품에 가입 ▲상품 가입 후 문자마케팅 동의 ▲광주은행 ‘내통장’ 또는 ‘Y통장’을 보유 세가지 조건을 모두 충족한 고객 중 선착순 1000명이 대상이다.

‘부자되소적금’의 1호 가입자로 나선 송종욱 광주은행장은 “‘코로나19’로 힘든 한 해를 보낸 고객님들께 신축년 새로운 희망을 드리고 싶은 마음으로 이번 ‘부자되소적금’을 출시했다”며 “지역민의 금융생활 동반자로서 고객님의 재무설계에 있어 부자되는 2021년이 될 수 있도록 금융니즈와 트렌드를 반영한 상품 및 서비스를 다양하게 선보이겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr