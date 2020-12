경기도, 전국 최고 '안전도시' 우뚝…6년 연속 '최우수지역'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 6년 연속 안전 최우수 지역으로 선정됐다.

경기도는 행정안전부가 지역별 안전수준과 의식을 객관적으로 평가하기 위해 매년 발표하는 '지역안전지수'에서 6년 연속 최우수 지역으로 뽑혔다고 16일 밝혔다.

도는 이번 평가에서 범죄부문(3등급)을 제외한 교통사고, 화재, 생활안전, 자살, 감염병 등 5개 부문에서 모두 1등급을 받았다.

이에 따라 도는 2015년부터 매년 공표된 '지역안전지수'에서 전국에서 유일하게 6년 연속 최다 분야(5개 분야) 1등급을 받는 광역단체가 됐다.

또 지난해 4등급으로 평가 받았던 범죄분야는 올해 3등급으로 개선됐다. 도는 공약사업으로 추진 중인 CCTV 조성사업 등 범죄예방 노력이 좋은 평가를 받은 것으로 분석했다.

조돈협 도 안전기획과장은 "지역안전지수에서 경기도가 압도적인 평가를 받은 것은 안전의식 제고와 안전인프라 구축을 위해 관계자 모두가 함께 노력한 결과"라며 "가족?이웃 등의 안전을 지키기 위해서는 시간이 더 걸리고 불편하더라도 도민 스스로 안전수칙을 실천하는 것이 필요한 만큼 도민들의 많은 관심과 협조를 부탁한다"고 당부했다.

행안부는 매년 지자체 안전수준을 교통사고, 화재, 생활안전, 자살, 감염병, 범죄 등 6개 분야로 나눠 정량화 한 후 자치단체별로 1∼5등급을 부여하고 있다.

