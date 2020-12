강철우 경남도의원, 의정 발전 유공 공로패 수상

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경상남도의회 강철우 의원(거창 1, 무소속)이 15일 도의회에서 의정 발전 유공 공로패를 수상했다.

의정 발전 유공 공로패 수상은 지방의회 운영과 의정 발전에 이바지한 유공자를 포상해 도민들의 의정 참여를 유도하고 수상자의 자긍심과 명예를 고취해 선진의회를 구현하는 사회적 분위기를 조성하고자 마련됐다.

강 의원은 도청과 교육청 소관 예산결산위원 등으로 재직하면서 성실한 의정활동 수행으로, 도와 교육청의 발전방안을 제시했다.

조례개정안 대표 발의 및 5분 자유발언을 통한 도정 시책의 대안 제시와 가야사 연구복원사업추진특별위원회와 지역 균형발전 연구회 연구단체 활동으로 지역사회 발전을 위해 노력하는 등 도민을 위해 열심히 일한 공로를 인정받았다.

강 의원은 “지역과 주민의 일꾼으로서 소임을 다 했을 뿐인데 공로패를 수상하게 돼 영광으로 생각하며, 앞으로도 도와 거창군의 발전을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr