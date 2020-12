의료진·환자 무더기 확진자 쏟아진 밀양 윤병원 2주간 ‘코호트격리’

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 경남 밀양 윤병원에서 의료진과 환자 등 10명의 확진자가 무더기로 쏟아져 나오자 병원이 통째(코호트) 격리됐다.

경남도는 밀양 윤병원이 13일부터 27일까지 2주 동안 코호트격리 됐다고 밝혔다.

방역 당국은 질병관리청과 함께 해당 병원의 위험도를 평가한 뒤 이 같은 결정을 내렸다. 이에 따라 응급실과 투석실만 제한적으로 운영된다.

윤병원은 지난 11일 40대 여성 직원인 804번이 확진된 후 의료진과 환자 등 관련 확진자가 10명으로 늘었다.

방역 당국은 병원 내 감염 원인의 선후 관계 등 역학 조사를 진행하고 있다. 재난 문자를 보내 지난 8일부터 11일까지 병원 방문자에 대한 전수 검사도 신속하게 진행 중이다.

13일 오후 5시 기준으로 의료진과 직원 228명, 환자와 방문자 1408명 등 1721명을 검사한 결과 양성 10명, 음성 972명, 나머지 739명은 결과를 기다리고 있다.

한편 밀양은 지난 2월 코로나19가 발생한 이후 11월까지 12명의 확진자(해외감염 2명)만 나올 정도로 조용한 지역이지만 지난 4일 이후 일주일 만에 24명(해외감염 1명)의 확진자가 속출했다.

