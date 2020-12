[함평=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 지난 2일 오후 황금빛 장관을 이룬 함평만 낙조가 2021년 신축년(辛丑年)을 재촉하고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr