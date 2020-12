누리텔레콤, 반월·시화 산업단지 스마트에너지플랫폼 구축사업 참여

[아시아경제 박형수 기자] 누리텔레콤 누리텔레콤 040160 | 코스닥 증권정보 현재가 7,950 전일대비 50 등락률 -0.63% 거래량 73,138 전일가 8,000 2020.12.01 11:29 장중(20분지연) 관련기사 누리텔레콤, 창원 산업단지 스마트에너지플랫폼 구축 사업 참여누리텔레콤, 수익성 개선…3분기 누적 영업익 56억누리텔레콤, 검색 상위 랭킹... 주가 0.53% close 이 국내 최대 산업단지인 경기 반월·시화 산업단지의 스마트 에너지 플랫폼 구축 사업에 참여한다고 1일 밝혔다.

반월·시화 스마트산업단지는 2022년까지 총 70개 수용가에 클라우드(Cloud) 기반의 공장에너지관리시스템(FEMS)을 갖추고 에너지 효율화 및 자립율 향상을 위한 체계적인 관리시스템을 구축할 계획이다. 산업단지 스마트에너지플랫폼 구축사업은 전국 스마트산업단지 7개소(반월·시화, 창원, 남동, 구미, 광주, 여수, 대구)의 입주 기업체를 대상으로 인공지능(AI) 융합 에너지효율 관리 인프라를 보급하는 사업이다. 에너지 신산업을 육성하고 저탄소 녹색 산업단지를 구현해 에너지 자립과 효율을 개선하는 플랫폼을 구축한다.

김영덕 누리텔레콤 대표는 "정부가 추진하는 그린뉴딜 사업에 산업단지를 대상으로 빅데이터 처리기술 및 AI기술을 융합한 에너지 IoT 및 운영관리시스템 분야로 사업 모델을 확장할 것"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr