정원오 성동구청장 필수노동자 정책 등 '일 잘하는 구청장' 면모 과시

전국 최초 필수노동자 지원 조례 제정 한 달 만에 범정부 T/F까지 구성...코로나19 대응 위한 ‘성동형 모바일 전자명부’ 전국 최초 선보인 후 전국으로 확대 시행...전국 226개 기초지자체와 함께 ‘복지대타협’ 1년여 간 주도 내년부터 서울시-서울시교육청-25개 자치구 함께 입학지원금(30만원) 지원 성과 등 '일 잘하는 기초단체장 모습' 보여 화제

[아시아경제 박종일 기자] 정원오 성동구청장이 잇달아 전국적인 정책을 쏟아내며 중앙정부에 지자체 목소리를 전달, ‘지방정부’ 위상을 재정립하고 있어 화제다.

가장 최근 내놓은 ‘필수노동자 지원 정책’이 그렇다. 코로나19가 장기화되면서 국내에서는 개념조차도 생소했던 필수노동자를 가장 먼저 주목, 지난 9월 지원 조례를 제정, 한 달 여만에 '범정부 T/F'까지 구성된 것이다.

성동구가 조례를 제정한 이후 정원오 성동구청장은 필수노동자 역할과 중요성에 대해 화두를 던지고 사회적 이슈 확산을 위해 광역 및 중앙정부를 비롯한 다양한 기관과의 정책 토론회를 이끌어 왔다.

성동구의 정책을 시작으로 필수노동자에 대한 존중과 감사의 마음을 담은 캠페인이 진행되고 있고 국회에서는 입법 논의가 시작됐다.

◇문재인 대통령 국무회의서 필수노동자 지원책 마련 강조...범정부 태스크포스(TF) 출범

특히 문재인 대통령이 지난 9월22일 국무회의에서 필수노동자에 대한 지원책 마련을 강조한 이후 곧 이어 10월6일 필수 노동자의 노동 조건 개선을 위한 범정부 태스크포스(TF)가 출범했다. 기획재정부, 고용노동부, 산업통상자원부, 보건복지부 등 11개 부처가 참여해 ‘필수노동자’의 안전 확보·근로여건 개선을 위한 대책을 마련하게 됐다.

또 문 대통령은 10월8일 오전 성동종합재가센터에서 열린 ‘사회서비스원 돌봄종사자 격려 영상 간담회’에 출연, “성동구가 필수노동자 지원조례를 제정해 모범을 만들고 있다”며 “다른 지자체의 동참을 당부한다”고 말했다.

정원오 구청장은 이날 개인 SNS를 통해 “개념조차 생경했던 ‘필수노동자’가 제대로 호명되고 깊은 관심을 받게 돼 기쁘다”면서 “성동구의 미약하고 부족했던 시작이 보다 힘있게 이어지리라는 든든함이 생긴다”며 "앞으로 필수노동자 지원 정책을 차질없이 수행해 가겠다"고 밝혔다.

성동구는 현재 필수노동자를 위한 마스크, 손소독제 배부, 무료 독감예방접종 등 지원을 이어가고 있으며, 11월6일에는 중앙대 산학협력단과 함께 ‘필수노동자 실태조사 및 지원정책 수립’에 관한 연구용역에 착수했다. 용역결과는 내년 1월 나올 예정으로 이를 바탕으로 본격적인 지원계획 수립에 나선다.

◇성동구 모바일 전자 출입명부 개발...전국 확산시켜

이와 함께 코로나19 대응에서도 전국을 이끈 정책을 선보였다. 이제는 일상이 된 ‘모바일 전자명부’다. 성동구는 지난 5월 이태원 클럽발 코로나19 위기를 겪으며 허위명부 작성을 근절하기 위한 해법을 내놓았다. 전국 최초로 NFC(근거리무선통신)와 QR코드 등 IT기술을 접목시킨 전자적 방식의 출입자 명부를 개발한 것이다.

이는 민선 7기 정원오 성동구청장이 재선에 성공하면서 성동구의 비전을 ‘스마트포용도시’로 설정, 각종 사회문제를 스마트 기술로 해결하는 ‘적정기술’에 대해 끊임없이 고민하고 연구해온 결과물이다.

첫 도입 후 개인정보 보호 등에 관한 우려도 있었지만 주민 의견 수렴 등 시범운영 기간을 거치며 과감히 정책을 시행했다. 이에 구가 5월15일 첫 선보인 ‘전자명부’는 6월10일 전국에 본격적으로 시행이 의무화 됐다. 현재 확진자가 방문한 장소의 출입자를 신속히 파악하는 등 역학조사에 큰 역할을 하고 있다.

구는 이밖에도 스마트포용도시 사업을 통해 ‘성동형 스마트횡단보도’, ‘스마트쉼터’ 등 선도적인 정책들을 계속해서 발굴해 선보이고 있다.

◇복지대타협 정책 중앙정부와 지방정부 역할 분담 주도...서울시 중·고1 입학생 30만원 입학지원금 지원 이끌어

이와 함께 지난해 전국적인 화두를 던진 ‘복지대타협’에서도 의미있는 정책을 이끌어냈다. 중앙정부와 지방정부의 복지 역할 분담에 목소리를 높이며 주도적인 역할을 해온 정 구청장은 전국의 217개(총 226개) 기초지방정부들이 ‘복지대타협 특별위원회’를 구성한 이후 1년 여 만에 광역-기초 복지사업 조정(협의) 서울시 사례를 탄생시켰다.

내년부터는 서울시와 25개 자치구, 서울시 교육청이 함께 중고등학교 신입생들에게 소득과 관계없이 30만 원씩의 입학준비금을 지원하게 된 것이다.

구는 현재 ‘서울특별시 성동구 입학준비금 지원 조례’를 입법예고, 내년 1월1일 시행을 위한 발 빠른 행보에 나섰다.

정원오 구청장을 단장으로 한 서울시구청장협의회 산하 ‘서울시·자치구 복지사업 조정위원회(TF)’는 일부 자치구의 교복지원 사업을 통일된 기준에 따라 서울 전 자치구로 확대 시행하기 위해 서울시, 시교육청과 지속적인 협의를 이끌어 왔다. 그 결과 지난 10월29일 마침내 이 사업 공동추진을 결정했다.

당초 서울시는 예산상 등 이유로 사업 참여가 어렵다는 입장을 보여 교육청과 자치구만의 반쪽자리 사업으로 추진됐으나 정원오 성동구청장과 위원회의 지속적인 노력으로 사업의 본래 의미를 살리게 된 것.

정원오 구청장이 이끄는 성동구는 그간 ‘혁신’과 ‘변화’ 가치를 강조, 전 직원이 합심해 노력하면서 전국의 여타 지방정부 중에서도 두각을 나타내고 있다.

이 같은 노력으로 2018년, 2019년 2년 연속 정부혁신평가 대통령상 수상, 대한민국 지식대상 대통령상 수상, 3년 연속 민원서비스 종합평가 최우수기관 등에 선정됐다.

특히 공공행정의 노벨상이라 불리는 세계 최고 권위의 상인 ‘2020년 UN공공행정상 수상’으로 193개 UN 회원국에 ‘성동구’라는 대한민국 지방정부 이름을 알리는 영광을 얻은 바 있다.

아울러 정원오 구청장은 지방자치 발전을 위해 더불어민주당이 지난 2010년 설치한 ‘참좋은지방정부위원회’에서 상임위원으로 활동하게 됐다.

올해는 지방자치법이 제정된 지 30주년이 되는 해다. 앞으로도 전국을 선도하는 ‘지방정부’로서 성동구 미래가 기대되고 있다.

한 관계자는 "정원오 성동구청장이 재선 구청장되면서 혁신적인 정책을 개발, 전국적으로 확산시켜 '일 잘하는 구청장' 면모를 유감 없이 보이고 있다"고 평가했다.

