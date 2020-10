[아시아경제 김봉주 기자] 래퍼 비와이가 마약을 했다고 의심한 누리꾼에 쿨하게 반응했다.

비와이는 29일 인스타그램 스토리를 통해 한 누리꾼과 나눈 대화 캡처를 공개했다.

대화 내용을 보면, 해당 누리꾼은 "마약을 한 사람, 안한사람, 안했다가 한 사람들의 음악을 들으며 내린 결과가 당신은 마약을 한 것 같습니다. 대중들은 당신이 예수 믿으며 착하게 사는 이미지죠? 당신이 당당하다면 신고해도 될까요?"라는 메세지를 보냈다.

이에 비와이는 "넵ㅋㅋㅋㅋㅋ"이라고 짧게 답변했다.

한편 비와이는 오는 31일 8년간 열애한 여자친구와 결혼한다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr