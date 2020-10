롯데백화점,창립 41주년 기념 리빙페어

[아시아경제 호남취재본부 김태인 기자] 롯데백화점 전주점은 오는 27일까지 '롯데백화점 창립 41주년'을 맞아 대대적인 'Dream at HOME' 리빙페어를 광주점을 비롯해 전주점, 대전점, 롯데아울렛 수완점에서 진행한다.

전주점은 6층 이벤트홀에서 ‘변화되는 고객의 라이프스타일을 반영해 차별화 된 컨셉존’을 구성하고, 위드 코로나 테마상품을 선보이는 등 집콕족을 겨냥한 아이템을 최대 50%까지 할인 행사를 진행한다.

우선 창립기념 특가상품으로 '다이슨' V10 카본파이버를 59만 8,000원, '쿠쿠' 식기 세척기를 24만 9,000원, '자코모' 4인 소파를 275만원에 한정수량 판매하고가전 시즌 이슈 상품인 딤채 김치냉장고를 15~20%, 가구 인기모델 특가 제안으로에이스 / 시몬스 구매 고객께 금액대별 7.5% 상당 롯데상품권을 증정한다.

또한 미입점 리빙 브랜드 팝업 행사가 진행돼 인테리어 소품 전문 브랜드인 ‘코즈니’에서 주방용품, 리빙소품, 소품 등 다양한 제품을 라이프 스타일로 제안하고, 입소문 마켓 ‘다이온즈 도자기’와 ‘닥터 오라클’에서는 LED마스크, 뷰티제품 세트 등을 특가상품으로 선보인다.

정윤성 롯데백화점 호남충청지역장은 “코로나19 장기화로 고객의 라이프 스타일과 소비 트렌드가 빠르게 변화되고 있다”며 “앞으로도 새로운 트렌드와 즐거움을 경험 할 수 있는 행사와 매장을 우리 지역에 지속적으로 선보 일 것” 이라고 말했다.

호남취재본부 김태인 기자 kti1457@asiae.co.kr