CU, 독도의 날 맞아 ‘독도 팩트체크 캠페인’ 퀴즈 이벤트

독도와 관련된 상식 팩트체크 캠페인

25일까지 멤버십 앱 포켓CU에서 진행

[아시아경제 차민영 기자] CU가 독도의 날 120주년을 맞아 멤버십 앱 포켓CU에서 ‘독도 팩트체크 캠페인’ 퀴즈 이벤트를 이달 25일까지 진행한다고 18일 밝혔다.

국내 대표 식음료 제조사인 빙그레, 매일유업, 서울우유협동조합, 광동제약 등과 함께하는 이번 퀴즈 이벤트는 매일 한 개씩 출제되는 독도 관련 문제를 읽고 팩트와 거짓을 가리는 방식으로 진행된다.

퀴즈는 총 10회차로 '독도가 언급된 가장 오래된 기록', '독도와 관련한 일본의 허위 주장', '독도 분쟁 해결 방안' 등 독도와 관련된 역사 및 일반 상식 등으로 구성됐다. 회차가 거듭될수록 난이도가 상승한다.

정답을 맞춘 인원 중 추첨을 통해 선정된 1000명에게 모바일 상품 교환권을 증정하며 상품은 매일 변경된다. 증정 상품에는 포장지에 독도를 삽입한 ‘독도사랑 반숙훈제란’도 포함돼있다. 열흘간 모든 퀴즈에 참여한 응모자 1000명에게는 CU 멤버십 포인트 3000점도 추가로 제공한다.

CU는 일평균 약 20만 명 이상이 접속하는 포켓CU의 메인 화면에 퀴즈 이벤트를 안내해 25일이 독도의 날임을 고객에게 적극적으로 알릴 계획이다.

또한, CU는 오는 25일 독도의 날에 독도사랑 간편식 시리즈의 판매수익금 일부가 포함된 독도발전기금 1000만원을 사단법인 독도사랑운동본부에 전달할 계획이다. 전달된 기금은 독도 입도 지원시설 확충, 독도 사랑 플랫폼 지원사업 등에 사용된다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr