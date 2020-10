[아시아경제 오주연 기자] 메디아나 메디아나 041920 | 코스닥 증권정보 현재가 16,100 전일대비 450 등락률 +2.88% 거래량 139,247 전일가 15,650 2020.10.05 14:12 장중(20분지연) 관련기사 메디아나, KF94 마스크 생산메디아나, 1분기 영업이익 32억…전년비 196.1% 증가메디아나, KF94 마스크 생산설비 투자… 6월 생산 개시 close 는 자사가 제조, 판매하는 환자감시장치 'M2000' 제품이 일본 후생노동성(MHLW)으로부터 승인을 받았다고 5일 공시했다. 회사 측은 "일본에 의료기기인 제품을 판매하기 위해서는 반드시 일본 후생노동성의 승인을 받아야 하며, 본 제품은 일본내 EMR(전자의무기록)서버에 무선연동이 가능해 매출 증대에 기여할 것"이라고 전했다.

