[아시아경제 유병돈 기자] 리더스 기술투자 리더스 기술투자 019570 | 코스닥 증권정보 현재가 570 전일대비 7 등락률 -1.21% 거래량 820,563 전일가 577 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 리더스 기술투자, 주가 593원 (-4.51%)… 게시판 '북적'리더스 기술투자, 커뮤니티 활발... 주가 -3.59%.리더스 기술투자, 주가 621원 (11.09%)… 게시판 '북적' close 는 50억원 규모의 운영자금 마련을 위해 쌍방울 쌍방울 102280 | 코스피 증권정보 현재가 695 전일대비 7 등락률 +1.02% 거래량 3,061,558 전일가 688 2020.09.14 15:30 장마감 관련기사 쌍방울, 커뮤니티 활발... 주가 -9.13%.“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정쌍방울, 유상증자 일반공모 경쟁률 '394대 1' 기록 close 을 대상으로 사모 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 14일 공시했다.

사채의 표면이자율과 만기이자율은 각각 2.0%, 4.0%이며 전환가액은 주당 604원이다. 청약일과 납입일은 모두 이날이다.

