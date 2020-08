한미반도체, 비전 플레이스먼트 누적 판매 2020대 돌파

반도체 생산 필수 장비 비전 플레이스먼트

[아시아경제 박형수 기자] 반도체 장비업체 한미반도체는 '비전 플레이스먼트 (Vision Placement)' 누적 판매량이 2020대를 돌파했다고 18일 밝혔다.

비전 플레이스먼트는 웨이퍼에서 절단된 반도체 패키지를 세척, 건조, 검사, 선별, 그리고 적재 공정을 수행하는 반도체 생산 필수 장비다. 1998년 출시한 뒤로 2020년에 2020번째 제품을 출하하며 세계 시장 점유율 80%를 기록하고 있다. 누적 판매 금액은 1조9000억원에 달한다.

김민현 한미반도체 사장은 "6세대 모델인 '비전 플레이스먼트 6.0 슈프림 (Vision Placement-6.0 SUPREME)'은 총 227개 특허를 적용한 첨단기술의 집약체"라며 "1세대 모델 대비 약 20배 증가한 생산성과 스마트 머신 기능을 바탕으로 정밀도와 편의성이 큰 폭으로 개선됐다"고 소개했다.

이어 "1대를 제작하는 데 평균 400시간 이상 걸리고 160명의 숙련된 장인에 의해 손으로 꼼꼼하게 조립한다"고 강조했다.

비전 플레이스먼트는 메모리, 비메모리 등 반도체 구분에 상관없이 반드시 거쳐야 하는 반도체 필수 장비다. 오랜 시간 세계적인 반도체 고객사로부터 신뢰를 쌓았다.

반도체 시장조사업체 가트너가 최근 발표한 ‘연도별 반도체 시장 규모 전망’ 자료에 따르면 내년 반도체 시장은 인공지능, 스마트카, 데이터센터, 5G 등 다양한 분야에서 반도체 칩 수요가 증가하면서 올해 예상 규모 대비 약 11.5% 늘어날 것으로 예상했다. 4560억달러(약 544조원)에 달할 것으로 내다봤다. 반도체 칩을 생산하는 데 필요한 비전 플레이스먼트 수요도 늘어날 가능성이 크다.

