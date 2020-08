[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 허성무 창원시장과 시청사 시설물 청소·조경 용역 노동자들이 집무실에서 소통간담회를 했다고 10일 밝혔다.

허 시장은 이날 간담회에 참석한 20명의 용역 노동자들에게 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방을 위해 마스크를 전달하고, 애로사항을 직접 청취하기도 했다.

앞서 허 시장은 2018년 취임 후 시청사 청소·조경 용역 노동자들의 노동조건 개선을 지시하는 등 처우개선을 위해 노력하고 있다. 그 결과 퇴직 연령이 65~ 68세로 연장됐으며, 상여금도 인상됐다.

허 시장은 “가장 먼저 출근해 보이지 않는 곳에서 시청을 이용하는 시민과 직원을 위해 쾌적한 환경을 제공하기 위해 구슬땀을 흘리는 노동자들에게 감사의 마음을 전한다”고 말했다.

