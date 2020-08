관악구, 대학생 멘토링 통해 지역 청소년 학습 동기 부여

예체능, 문화, 학술 등 다양한 분야 대학생 동아리와 지역 청소년 매칭...지역 청소년들 학습동기 부여 및 진로 설계 통한 학습 불균형 해소 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 10일부터 13일까지 난곡 지역아동센터에서 대학생 테마별 톡톡(Talk Talk)멘토링을 진행한다.

톡톡(Talk Talk)멘토링은 예체능, 문화, 학술 등 다양한 분야에서 활동 중인 대학생 동아리가 지역내 청소년을 대상으로 맞춤형·테마별 멘토링을 실시, 청소년의 건전한 취미생활과 바른 인격형성을 돕는 재능기부 사업이다.

이번에 실시하는 멘토링은 이화여대 Enbox(엔박스)동아리가 진행하는 공학분야 멘토링으로 공학교육 및 실험, 체험 활동으로 구성된 10개 강좌(▲감염과 면역 ▲무게중심과 균형 ▲전기와 태양광 발전 등)를 진행한다.

멘토링 운영과 수업내용은 대학생 동아리 자체 기획 프로그램으로 진행되며, 참여 멘토에게는 프로그램 당 100만 원 이내의 예산 지원과 자원(교육)봉사활동 확인서를 발급한다.

멘토 대학생 동아리는 매년 2~3월, 구청홈페이지를 통해 공개 모집, 멘티는 지역내 초·중·고등학교 및 지역아동센터에서 신청 받아 선착순으로 매칭하고 있다.

구는 멘토링 사업을 통해 학생들의 학습동기 부여 및 진로 설계에 도움을 주어 학습 불균형 해소에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

박준희 구청장은 “대학생 테마별 톡톡 멘토링 사업을 더욱 확대, 구 소외계층 청소년에게 균등한 교육의 기회를 제공할 것”이라며 “많은 청소년들이 참여하여 진로에 대한 궁금증을 해소, 우수한 지역 인재로 성장할 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 말했다.

