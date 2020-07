[포토] 롯데百 광주 “식기세척기 인기 만점”

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 9층 가전매장에서는 주부들에 가사노동 시간 절약에 도움을 주는 식기세척기가 인기를 끌고 있다. 장기화 되고 있는 코로나19로 집에 있는 시간이 많아지면서 가정에서 식사를 하는 시간도 늘고 있다. 식기세척기는 소형과 대형 사이즈로 세척, 살균, 건조, 열풍 등 다양한 기능이 있다

