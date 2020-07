"유머가 아닌 멋"…'놀면 뭐하니' 유재석×이효리×비 재킷 촬영 현장 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] '놀면 뭐하니?'의 여름 혼성 프로젝트 그룹 싹쓰리가 재킷촬영에 임했다.

18일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 데뷔를 앞둔 싹쓰리가 재킷 촬영을 하는 모습이 공개됐다.

이날 넓은 황야에는 세 사람을 위한 세트가 마련되어 있었다. 싹쓰리 재킷 촬영은 포토그래퍼 홍장현이 담당했다. 홍장현은 강동원, 공유 등과 함께 패션 화보를 진행하고, 이효리의 앨범 재킷 작업, 지드래곤의 화보집 등 이미 유명한 연예인들과 여러 차례 사진 작업을 진행한 포토그래퍼다.

이날 세 사람은 LA의 사막 배경의 90년대 감성을 재현하며 재킷 사진 촬영에 몰입했다.

홍장현은 세 사람에게 "조금 더 내려놓고 무게감 있게 멋을 추구하는 방향으로 가자"면서 "유머가 아닌 멋"을 강조했다. 먼저 유재석은 서태지와 아이들의 데님 패션을 입고 등장해 개인 촬영에 임했다.

이어 이효리는 더듬이 앞머리와 링귀걸이로 채리나 스타일링을 하고 90년대 힙걸을 재현했다. 그는 셔터 소리에 바로 돌변하는 능숙한 모습으로 촬영에 임했다.

한편, 듀스 느낌으로 등장한 비는 셔츠를 풀어헤친 채 복근을 드러냈다. 이에 유재석과 이효리는 "재킷촬영이지 네 개인 화보가 아니다"라고 비를 타박하며 웃음을 자아냈다.

박희은 인턴기자 aaa341717@asiae.co.kr