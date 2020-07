[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 10일 양천구청 5층 열린참여실에서 마스크 행복나눔 전달식을 가졌다.

이날 김 구청장은 이날 이부한 카운텍 대표, 이정찬 양천사랑복지재단 사무총장과 함께 기념 사진을 촬영했다.

이날 통합방위협의회 위원인 이부한 카운텍 대표는 양천사랑복지재단에 코로나19 극복을 위해 300만 원 상당의 덴탈마스크 1만5000장을 후원했다.

