대전시, 고강도 생활 속 거리두기 ‘26일까지 연장’

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 고강도 생활 속 거리두기 기간을 2주 연장해 오는 26일까지 유지한다.

10일 시에 따르면 고강도 생활 속 거리두기에는 지역 공공기관 이용시설, 사회복지시설 등에 대한 휴관 및 폐쇄조치와 유흥주점, 단란주점 등 고위험시설 12종에 3073곳의 집합제한 행정조치 등이 포함된다.

또 백화점, 터미널, 기차역 등 다중이용시설 10종과 시내버스, 택시 등 대중교통에 발령된 마스크 착용 및 방역수칙 준수 행정조치도 고강도 생활 속 거리두기에 포함돼 유지된다

다만 시는 최근 학생 확진자가 나온 천동초등학교 학생 전수검사 결과에서 전원 ‘음성’ 판정이 나옴에 따라 동구 천동지역 학원·교습소, 체육도장업 125곳에 내려졌던 집합금지는 기간 종료시점에 해제키로 했다.

시는 지역 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 양상에 따라 사회적 거리두기 단계를 조정하는 것에 대해서도 여지를 열어뒀다.

허태정 대전시장은 “최근 대전에선 일평균 4.3명의 코로나19 확진자가 발생하고 있다며 ”더욱이 소규모 집단시설이나 추가 접촉자로 인한 확진자가 계속 늘어 감염병 확산의 우려를 키운다“고 말했다.

특히 ▲확진 환자 수를 기준으로 3일 연속 10명 이상 발생 ▲주당 평균 1일 7명이상이 발생 ▲감염경로가 불분명한 사례 발생 비율이 5% 이상 ▲방역망 내 관리비율이 80% 미만인 경우에는 “종합적 검토를 통해 사회적 거리두기 단계 조정을 결정하겠다”고 허 시장은 강조했다.

그러면서 “전문가 등으로 구성된 가칭 ‘감염병 위기관리 위원회(신설 예정)’를 통해 단계 상향을 결정할 것”이라며 “이를 통해 코로나19 대응체계를 보다 체계적으로 관리해 나갈 수 있게 노력하겠다”고 덧붙였다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr