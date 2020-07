함양군, 영농기술지원단 운영 호응

식량작물, 원예, 특작 등 작목별 전문지도사 현장지도 강화

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 현장 중심의 영농기술지원단을 운영해 농업인들로부터 좋은 반응을 얻고 있다고 3일 밝혔다.

군에 따르면 최근 농업부문 늘어나는 기상재해와 병충해 등 재배환경에 애로를 겪고 있는 농민들에게 센터에서 식량, 원예, 특장 등 작목별 영농기술지원단을 구성해 농민들의 애로를 들어주고 있다.

지원단은 농업인들이 작목별 병해충 진단이나 기술지원 요청 시 영농현장을 방문 병해충을 진단해 방제방법을 알려준다.

그리고 기술지도를 해 작목별 주요 병해충을 발병 시기별로 미리 살펴 농업인들이 조기에 방제토록 하고 있다.

군 관계자에 따르면 “농업인들의 고령화, 귀농증가 등에 따른 작목별 재배기술과 병해충 등에 대한 현장 기술지원 요구가 늘어나고 있다”고 말하고 “조기에 대처해 농작물 피해를 최소화할 수 있도록 영농기술 지원단을 지속해서 운영해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

한편 현재 함양군농업기술센터에는 박사, 석사, 식물 보호기가 등 전문 인력이 배치돼 있고 농산물중금속, 잔류농약, 토양분석 시설 등을 갖추고 있어 농업인들이 과학적인 영농실천에 많은 도움을 주고 있다.

