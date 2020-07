류경기 중랑구청장 취임 2년 '유튜브 라이브 정례조례' 화제

유관순 열사 합장묘 참배, 유튜브 라이브 정례조례, 중랑구 내 단체장과 차담 등 진행

[아시아경제 박종일 기자] “중랑구 공무원이라서 행복합니다”

유튜브 라이브 정례조례 실시간 채팅창에 올라온 한 중랑구청 직원의 댓글이다.

중랑구(구청장 류경기)가 1일 중랑구청 직원들과 함께 특별한 2주년 기념 행사를 진행했다고 밝혔다.

류경기 중랑구청장 기념행사의 첫걸음은 망우리공원에 위치한 유관순 열사 합장묘 참배였다. 민선 7기 2주년을 맞아 올해 순국 100주년인 유관순 열사 합장묘를 방문해 구민들의 염원을 되새기며 힘차게 나아갈 2년을 다짐했다.

참배를 마친 뒤 류 구청장은 정례조례를 진행했다. 이번 정례조례는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 인한 비대면 문화 확산에 맞춰 직원들이 온라인을 통해 시청하는 독특한 방식으로 이루어졌다.

구청 직원들은 각자 사무실에서 차를 마시는 등 자유로운 분위기 속에서 개인PC나 휴대폰으로 정례조례를 시청했다. 정례조례에 참여한 직원들은 “정례조례를 유튜브 라이브로 하는 것은 처음이에요! 직원분들 댓글 보는 재미도 있어요!”, “오늘 정례조례 점수는 참신함 A+/소통력 A+ / 인물 A+/참여도 A+ 총 합계점수는요... 60초 후에 공개합니다” 등 재미있는 댓글을 달며 소통을 이어갔다.

이번 유튜브 라이브 정례조례는 류경기 중랑구청장과 직원대표 4명이 함께 출연했다. 직원들은 류경기 중랑구청장과의 첫 만남을 회상하는 등 지난 2년 동안 소감에 대해 이야기를 나눴다. 또 직원이 바라는 중랑구의 모습에 대해 이야기를 나누는 시간도 가졌다

류경기 중랑구청장은 라이브 방송 중 댓글을 읽으며 소통에 앞장서는가 하면 “중랑구 직원들이 행복해야 40만 구민들이 행복할 수 있다”며 “서로 위로하고 격려하는 직장분위기를 만들면 주어진 일에 대해서도 해결할 수 있는 힘이 생긴다”고 말하며 직원들과 공감대를 형성하기도 했다.

민선 7기 2주년 기념행사의 마지막은 대한노인회 중랑구지회장을 비롯한 중랑구 내 단체장과의 차담으로 마무리됐다. 류경기 중랑구청장은 이 자리에서 민선7기 2주년 감사의 마음을 표현하며 구정운영계획을 공유했다.

류경기 중랑구청장은 “최근 코로나19로 인한 어려움 속에도 서로를 향한 배려와 협력으로 함께 이겨내고 계시는 구민 분들이 참으로 자랑스럽다”며 “행복한 미래, 새로운 중랑을 위해 항상 초심을 잃지 않고 힘차게 나아가겠다”고 구민들에게 감사인사도 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr