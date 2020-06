[아시아경제(세종) 정일웅 기자] <3급 승진> ▲환경녹지국장 이두희

<4급 전보 및 인사교류> ▲대외협력담당관 권영석 ▲참여공동체과장 이경우 ▲회계과장 박형국 ▲경제정책과장 남궁호 ▲농업축산과장 이광태 ▲의회사무처 조규태, 황진서 ▲농업기술센터소장 최인자 ▲행정안전부 인사교류 김정섭, 조한섭 ▲산업통상자원부 인사교류 황병순

<4급 승진> ▲노인장애인과장 황광애 ▲환경정책과장 정경용 ▲의회사무처 산업건설전문위원 나채웅 ▲국토교통부 파견 박대순(이상 7월 3일자)

