양준혁, 12월 품절남 대열에 합류…결혼식 장소는 '야구장'

[아시아경제 김정호 기자] 프로야구 선수 출신이자 방송인 양준혁이 오는 12월에 품절남이 된다.

28일 양준혁의 지인에 따르면 양준혁이 12월을 목표로 결혼을 준비하고 있다. 결혼식 장소는 야구장에서 진행된다.

해당 지인은 한 매체와 인터뷰에서 "가능하다면 야구장 결혼식을 소망하지만 코로나19 등 아직 절차상 여러가지 고려해야 할 부분이 있다"라고 설명했다.

양준혁의 예비신부는 삼성 야구팬으로 시작해 양준혁과 친한 오빠, 동생 사이로 지내다 연인 관계로 발전했다. 두 사람이 알고 지낸지는 10년이 된 것으로 밝혀졌다.

아울러 양준혁의 예비신부는 음악에도 조예가 깊어 과거 음악과 관련한 여러 활동을 한 것으로 전해졌다.

지난 1월 양준혁은 한 방송에 출연해 여자친구를 언급한 바 있다. 당시 그는 "오랜 팬에서 연인으로 발전했다"라고 소개해 눈길을 끌었다.

이와 함께 예비신부가 현재 양준혁이 고정 출연 중인 JTBC 예능 프로그램 '뭉쳐야 찬다' 촬영장에 방문한 사실이 알려지며 화제가 됐다.

이에 '뭉쳐야 찬다' 제작진은 "멤버들 모두 크게 기뻐하며 축하해주고 있다. 오늘(28일) 촬영장에 여자친구가 방문해 전설들과 인사를 나누기도 했다"라고 설명했다. 더불어 결혼 관련 일련의 과정은 프로그램에서 추후 다뤄질 예정이다.

한편, 양준혁은 1993년 삼성 라이온즈에 입단해 활약한 후 2010년 현역에서 은퇴했다. 이후 현재는 방송인 겸 야구 해설위원으로 활동 중이다. 현재 JTBC '뭉쳐야 찬다'에 고정 출연하고 있다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr