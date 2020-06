'사이코지만 괜찮아' 김수현, 서예지에게 마음 열까(종합)

[아시아경제 김정호 기자] '사이코지만 괜찮아' 문강태(김수현 분)이 고문영(서예지)에게 마음을 열었다.

27일 오후 방송된 tvN 토일 드라마 '사이코지만 괜찮아'에서는 문강태가 탈원 환자를 납치한 고문영과 추격전을 벌이는 모습이 공개됐다.

고문영(서예지 분)은 문강태(김수현 분)을 바라보며 "나 이제야 내 빨간 구두를 찾았어"라고 밝혔다. 이에 문강태는 그런 그녀에게 왜 왔냐고 묻자 고문영은 "보고 싶어서 왔다"라고 답하며 문강태의 말문을 막히게 만들었다.

더불어 문강태는 "원하는 게 뭐냐 .목적만 말해라"라고 물었고, 고문영은 "너. 먹고 떨어질 테니 문강태 나 줘라"라고 답했다.

'괜찮은 병원'의 병원장 오지왕(김창완 분)은 고문영에게 일주일에 두 번 1시간씩 문예 치료를 부탁하며 병원 집단 치료 프로그램 안내서를 제안했다.

그러나 고문영은 안내서를 찢어 버리며 병원을 나왔다. 의문의 성으로 향했다. 이상인(김주헌 분)은 대저택은 저주받은 성이라고 표현하며 "고문영네 아빠가 직접 지은 저택으로 부인이 글 쓰는데 집중할 수 있게 엄청 깊은 숲속에 지었다"라고 언급했다.

고문영은 그런 집에서 잠을 청했고, 악몽을 꿔 눈물을 흘리며 잠에서 깼다. 그때 문강태의 환영이 나타나 불안한 그녀를 다독여줬다.

이후 고문영은 문예 수업을 위해 '괜찮은 병원'을 다시 방문했다. 고문영은 "동화란 무엇일까. 현실 세계의 잔혹성을 역설적으로 그린 잔인한 판타지다"라며 흥부전의 교훈은 장남에게 몰빵한 유산 상속을 풍자한 것이라고 설명했다.

그러면서 "오늘 수업의 결론은 동화는 꿈을 심어주는 환각제가 아니라 현실을 일깨우는 각성제다. 다들 동화 많이 읽고 꿈 깨셔라"라고 말했다.

이날 '괜찮은 병원'에는 국회의원 아들 권기도(곽동연 분)이 탈원하는 사태가 발생했다. 고문영은 날뛰는 권기도를 차에 태웠고, 문강태는 두 사람을 쫓았다. 시장에서는 권만수 후보의 선거 유세가 펼쳐졌고 그 모습을 본 권기도는 "절대 뽑지 말아라"라며 소리쳤다.

고문영은 권기도에게 "우리 오늘 저기서 놀아보자"라며 그를 권만수 후보 유세 현장에 내려줬다. 권기도는 "권만수 의원의 막내아들이다. 집안의 망신살이자 망나니"라며 자신을 소개했다.

나아가 "엄마 아빠 형 누나 사촌에 오촌까지 싹 다 서울 법대를 나왔는데 나만 어려서부터 똥멍청이었다. 근데 그게 내 잘못은 아닌데 그냥 좀 모자라게 태어난 건데"라며 울먹이면서 말했다.

또 권기도는 "공부 못한다고 때리고 이해 못한다고 무시하고 말썽 피운다고 가뒀다. 나도 같은 자식인데"라며 "하도 투명인간 취급하길래 나 좀 봐달라고 미쳐날뛰다가 진짜로 미쳐버렸습니다 여러분"이라고 소리쳤다.

이에 고문영은 "참 잘 논다"라고 말했다. 문강태는 깊은 고뇌에 빠지다가 이내 "나 그냥 너랑 놀까? 그럴까?"라며 고문영에게 물었고, 고문영은 은은한 미소로 지었다.

한편, 사이코지만 괜찮아는 매주 토·일 오후 9시 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr