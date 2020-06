[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 국가유공자 및 보훈 가족들의 오랜 숙원사업인 곡성 보훈회관이 준공됐다.

2일 곡성군에 따르면 곡성 보훈회관은 지상 2층, 부지 2746㎡, 총면적 500㎡ 규모로 곡성읍 읍내리 824-1번지 일원에 건립됐다. 회관은 상이군경회 곡성군지회 등 곡성군 보훈단체 사무실과 소통공간으로 활용된다.

보훈회관 건립을 위해 군은 2018년에 공유재산 관리계획 수립 및 의회 의결을 진행하고 순천시 등 4개소를 벤치마킹했다. 그리고 2019년 6월 건축, 전기, 통신, 소방 공사를 시작해 올해 4월 20일 건축 및 주변 환경정비를 마쳤다. 총사업비는 18억 8천만 원이 들었다.

상이군경회 곡성군지부 최 회장은 “나라를 위해 헌신하신 순국선열과 호국영령들의 숭고한 희생정신이 존중되고, 보훈인들의 위상을 드높일 수 있도록 복지서비스 증진에 노력하겠다”고 말했다.

