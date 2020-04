"재유행 피할 수 없어" 방심 금물인데...사회적 거리두기 잘 지켜지고 있나

세계보건기구(WHO)도 최근 코로나19 확산세가 둔화되고 있지만 경계를 풀지 말 것을 당부했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 지난 22일(현지시간) 화상 브리핑에서 "초기에 팬데믹의 영향을 받은 일부 국가에서 (확진) 사례가 다시 나타나기 시작했다"며 "지금 우리가 직면한 가장 큰 위험 중 하나는 안이함이다. 이 전염병은 쉽게 재발할 수 있다"고 지적했다.

사회적 거리두기 완화...곧 생활방역 체제 전환 WHO, 코로나19 경계 지속 필요 정부 "거리두기 제한 완화해도 세심한 방역 필요"