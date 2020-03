"어떻게 죽음의 문턱까지 떠밀 수 있나" … 김원성 친구들, 기자회견서 성토

[아시아경제 영남취재본부 김종효 기자] 미투(Me too) 및 특정지역 폄하 발언 의혹으로 공천이 취소된 김원성 미래통합당 최고의원(부산 북·강서을 예비후보)의 친구들이 "어떻게 한 가장을 죽음의 문턱까지 떠밀 수 있는지 정말 무섭다. 이런 무섭고 더러운 정치를 제 친구에게 하지 말라고 말리고 싶은 심정이다"라며 울분을 터뜨렸다.

