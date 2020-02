[클릭 e종목]“NEW, 영화·드라마·스포츠의 고른 이익 기여”

[아시아경제 구은모 기자] 이베스트투자증권은 NEW NEW 160550 | 코스닥 증권정보 현재가 4,755 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,745 2020.02.19 08:00 장시작전(20분지연) close 에 대해 지난해 4분기 영화와 드라마, 스포츠가 고른 이익 기여를 보였다며 올해도 긍정적인 흐름을 이어갈 수 있을 것으로 전망했다.

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.