현대홈쇼핑, 4050 여성 고객 겨냥해 명품·패션 집중 편성

또한 현대홈쇼핑은 올해 추석이 예년보다 이른 만큼 추석을 기점으로 현대홈쇼핑 단독 패션 브랜드의 신상품을 집중 편성해 운영한다. 먼저 11일 오전 8시 15분부터는 패션 PB '밀라노스토리'의 '슬림 플레어 매직 팬츠 3종'과 '가을 정장세트', 같은 날 오후 5시 40분에는 정구호 디자이너의 'J BY' 트렌치코트와 무스탕 상품을 소개할 예정이다.

