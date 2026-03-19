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"엄마 폴더블폰 사줘!"…이제 400만원입니다

"엄마 폴더블폰 사줘!"…이제 400만원입니다

이명환기자

입력2026.03.19 12:02

수정2026.03.19 12:20

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