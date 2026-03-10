'슈퍼문' 문보경 향한 대만팬들의 악플 테러

한국 야구대표팀의 2026 WBC(월드베이스볼클래식) 8강 진출을 이끈 내야수 문보경이 뜻밖의 '댓글 테러'에 시달리고 있다. 한국의 8강 진출로 조별리그 탈락이 확정된 일부 대만 팬들이 그의 SNS에 몰려와 악성 댓글을 남긴 것이다.

9일 한국 대표팀은 일본 도쿄돔에서 열린 WBC C조 조별리그 최종전에서 호주를 7-2로 꺾고 극적으로 8강 진출에 성공했다. 앞서 일본과 대만에 연패하며 탈락 위기에 몰렸던 한국은 '2실점 이하·5점 차 이상 승리'라는 까다로운 조건을 충족하며 미국 마이애미행 티켓을 따냈다.

WBC 8강 주역 SNS에 "가자 마이애미로!"… 댓글 1만개 이상

이날 승리의 중심에는 문보경이 있었다. 그는 2회 우중간 담장을 넘기는 투런 홈런으로 선취점을 올렸고, 3회에는 1타점 2루타를 기록했다. 이어 5회에도 적시타를 터뜨리며 공격을 이끌었다. 문보경은 이번 대회 1라운드에서만 11타점을 기록하며 WBC 전체 타자 가운데 타점 1위에 오르는 등 한국 타선의 핵심 역할을 했다.

이 가운데, 9회 초에는 안현민의 희생플라이로 점수가 7-2가 되면서 한국의 8강 진출 가능성이 한층 커졌다. 이후 7-2로 앞선 9회 초 2사 1루 상황에서 문보경이 타석에 들어섰지만, 3구 삼진으로 물러났다. 당시 상황에서 한국이 추가 득점을 해 8점 이상을 기록하더라도 호주가 3점 이상을 내면 최소 실점률에서 앞선 대만이 8강에 진출하게 되는 구조였다. 이 때문에 한국 입장에서는 굳이 더 많은 점수를 낼 필요가 없는 상황이었다. 문보경은 삼진 이후 곧바로 수비로 전환해 호주 타선을 상대했고, 한국은 그대로 경기를 마무리하며 8강 진출을 확정했다.

9일 일본 도쿄돔에서 열린 2026 월드베이스볼클래식(WBC) C조 조별리그 최종전 대한민국과 호주의 경기. 호주를 꺾고 8강 진출을 확정한 한국 대표팀의 김도영과 문보경이 기뻐하고 있다. 연합뉴스 원본보기 아이콘

이 가운데, 경기 승리 이후 예상치 못한 일이 벌어졌다. 문보경이 자신의 SNS에 경기 사진과 함께 "가자 마이애미로!"라는 글을 올리자, 게시물에는 1만 개가 넘는 댓글이 달렸다. 대만 일부 팬들이 문제 삼은 장면은 바로 이 마지막 타석이었다. 문보경이 비교적 무기력하게 삼진으로 물러난 장면을 두고 일부 팬들이 '스포츠맨십이 없다'며 비난을 쏟아낸 것이다. 대만 누리꾼들은 "선 채로 자는 거냐", "너무 추하다. 스포츠맨십이 전혀 없다", "메이저리그에도 못 갈 선수", "우물 안 개구리로 남아라" 등의 조롱과 비난을 이어갔다

마지막 타석 삼진 놓고 생트집 비난… 일부 팬들은 사과·자제 요청

일부 대만 팬들은 오히려 자국 팬들의 행동을 대신 사과하며 자제를 요청했다. 한 누리꾼은 "한국의 8강 진출을 축하한다. 일부 대만 팬들의 무례한 행동을 대신 사과한다"고 남겼고, 또 다른 댓글에서는 "이건 단지 스포츠일 뿐이다. 서로 존중해야 한다"는 반응도 나왔다. 한국 팬들의 응원 메시지도 이어졌다. "문보경 선수 힘내세요", "대한민국 최고 타자", "잘해서 악플을 받는 것이라면 그것도 극찬"이라는 격려 댓글이 잇따랐다.

한편, 이날 승리로 17년 만에 WBC 8강에 진출한 한국은 미국 플로리다주 마이애미로 이동한다. 이후 한국 시간으로 오는 14일 오전 7시 30분 D조 1위와 4강 진출을 놓고 겨룬다.