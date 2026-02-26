'편리함' 뒤에 숨은 '불편한 진실'…집안 영상 나르는 로봇청소기

DJI의 로모 로봇 청소기. DJI 원본보기 아이콘

요즘 스마트홈 기기 많이들 쓰시죠?

로봇청소기 하나만 있어도 집안일이 정말 편해지는데요.

그런데 최근 꽤 충격적인 소식이 전해졌습니다.

한 스페인 소프트웨어 엔지니어가 중국 드론 업체 DJI의 로봇청소기에서

치명적인 보안 결함을 발견했다고 합니다.

"한 대만 조종하려 했을 뿐인데…"

미국 IT 매체 '더버지'에 따르면

스페인에 거주하는 소프트웨어 엔지니어 새미 아즈두팔은

DJI의 로봇청소기 '로모'를 사용하고 있었습니다.

그는 단순히 로모를 게임용 패드로 직접 조종해보고 싶어서 역설계를 시도했다고 해요.

그런데 자체 개발한 원격 제어 애플리케이션(앱)으로 DJI 서버와 통신하는 순간,

예상치 못한 일이 벌어졌습니다.

"내가 가진 한 대가 아니라, 24개국에서 작동 중인 약 7000대의 청소기가 나를 따르기 시작했다."

내 집 청소기만 연결되는 게 아니라, 전 세계 수천 대가 동시에 반응했다는 겁니다.

그야말로 소름 돋는 상황이죠.

더 심각했던 건 '사생활'

문제는 여기서 끝이 아니었습니다.

아즈두팔은 로봇청소기가 수집한 메시지 10만건에 접근할 수 있었고,

청소기에 탑재된 카메라를 통해 실시간 영상을 보고 소리도 들을 수 있었다고 합니다.

사용자의 위치, 집 내부 구조(평면도), 현재 청소기의 위치, 배터리 상태까지 파악이 가능했다는데요.

실제로 더버지 기자가 자택에서 사용 중인 DJI 로봇청소기의 일련번호를 읽어주자

아즈두팔은 해당 기기의 배터리 잔량과 집 평면도, 현재 위치까지 알아냈다고 합니다.

이쯤 되면 단순한 '버그'가 아니라 명백한 보안 위협이라고 볼 수 있겠죠.

"해커 표적 될 수 있다" 보안 취약점 경고

아즈두팔은 고의로 해킹을 시도한 건 아니라고 강조했습니다.

더버지에 연락한 이유는 취약점을 알리기 위해서였다고 합니다.

그는 이렇게 말했습니다.

"스마트홈 기기와 로봇이 해커의 표적이 될 수 있고,

어쩌면 이미 해킹된 상태일지도 모른다는 걸 보여주는 경고다"

보도 이후 DJI 측은 문제가 해결됐다고 밝혔습니다.

하지만 아즈두팔은 일부 취약점이 여전히 남아 있으며

보안 우려가 완전히 해소된 건 아니라고 지적했습니다.

스마트홈, 편리함 뒤에 있는 그림자

요즘 로봇청소기, CCTV, 스마트 스피커까지

집 안에 '카메라'와 '마이크'가 점점 많아지고 있습니다.

편리함은 분명하지만, 그만큼 보안에 대한 경각심도 필요해 보입니다.

펌웨어는 항상 최신 버전으로 업데이트

불필요한 외부 접근 권한 차단

제조사 보안 공지 주기적 확인

기본적인 점검만으로도 위험을 줄일 수 있습니다.