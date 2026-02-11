"요즘 애들은 게으르다?"…이번엔 채용 공고에까지 적혔다

무슨 일이 있었을까요

스위스에서 'Z세대 사절'이라는 문구를 내건 채용 공고가 공개되면서,

청년층을 둘러싼 고정관념과 세대 갈등 논쟁이 다시 불붙었어요.

9일(현지시간) 스위스 공영방송 SRF에 따르면,

취리히 인근 륌랑의 한 돌봄서비스 업체는 지난달 팀장급 직원을 뽑는 공고 제목에 이 표현을 사용했어요.

왜 논란이 됐을까

문제는 공고 내용이었어요.

본문에는 "월요일·금요일 병가 마인드 사절"이라는 문구도 포함돼 있었는데요.

Z세대의 연령 기준은 명확하지 않지만,

현지 언론들은 이번 공고가 사실상 1995~2010년생 지원자를 배제 한 것으로 해석했어요.

스위스 법률상 채용 과정에서 연령 제한은 차별로 간주되지 않지만,

"젊은 세대를 게으르다고 단정했다"는 비판이 이어졌고 해당 문구는 이후 삭제됐어요.

실제 데이터는 달랐다

통계를 보면 인식과는 다른 모습이 나와요.

스위스 연방통계청에 따르면 2024년 연령대별 평균 병가 일수는

55~64세가 10.6일로 가장 많았고,

15~24세는 9.5일,

25~34세는 8.2일 로 집계됐어요.

젊은 층 이 오히려 병가를 덜 쓰고 있었던 셈이죠.

전문가들 말은

세대 연구자인 프랑수아 회플링거는

젊은 세대가 일과 가족, 여가의 균형을 중시하는 경향은 인정하면서도

"세대 간 차이보다 세대 내부의 차이가 더 크다"고 설명했어요.

Z세대 논쟁 자체가 과장 됐다는 건데요.

그는 "현실과 상관없는 고정관념이자 오랜 전통"이라며,

고대 그리스 시대부터 젊은이를 게으르다고 비난해 온 역사가 반복되고 있다고 덧붙였어요.

컨설팅업체 체암의 야엘 마이어도 Z세대를 싸잡아 배제하는 태도는

노동시장 현실을 외면한 근시안적 판단이라고 지적했어요.

독일에서도 이어진 논쟁

이 논쟁은 독일로도 번졌어요.

정치권에서 '더 많이 일해야 한다'는 발언이 나오자,

워라밸을 중시하는 청년층을 겨냥한 것 아니냐는 해석이 나왔죠.

프리드리히 메르츠 총리는 "부모 세대는 전후 독일을 재건하면서 워라밸이나 주 4일 근무를 이야기하지 않았다"고 말해 논란을 키웠고,

기독민주당(CDU)은 '라이프스타일 파트타임'을 제한하는 방안도 검토 중이에요.

하지만 독일 노동청 산하 고용시장·직업연구소(IAB)에 따르면

20~24세 노동 참여율은 2015년 69.7%에서

2023년 75.9%로 오히려 상승 했어요.

연구소는 "Z세대가 적게 일한다는 인식은 사실과 다르다"고 밝혔어요.