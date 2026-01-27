이재용 회장이 선택한 음료 "또 품절되겠네"

이재용 삼성전자 회장의 차 안에서 포착된 음료 한 병이 화제를 모으고 있다. 이 회장의 의류와 신발, 소소한 생활용품까지 '선택만 하면 완판' 됐던 만큼 또다시 품절 대란을 일으킬지 관심이 쏠리고 있다

26일 이 회장은 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터(SGBAC)를 통해 미국 워싱턴DC로 출국했다. '이건희 컬렉션' 전시 기념 갈라 행사 참석을 위해서다,

이 회장은 이날 오후 정장 차림에 남색 패딩 조끼를 걸친 모습으로 공항에 도착했다. 왼손에 서류 뭉치를 들고 있던 이 회장의 뒤, 열린 차 문 틈으로 포착된 음료 한 병이 눈길을 끌었다. 천연 이온 음료로 불리는 베트남산 코코넛워터였다.

물 대신 선택한 '코코넛워터'

이 회장의 선택이 회장이 마신 것으로 알려진 코코넛워터는 유기농 제품으로, 무지방·무설탕·무콜레스테롤·무글루텐을 표방한다. 칼륨과 전해질 함량이 높고 칼로리는 낮아 수분 보충용 음료로 각광받고 있다.

미국 볼티모어 머시 메디컬 센터의 영양사 엘리슨 매시는 "코코넛워터는 일반 스포츠음료보다 설탕과 칼로리가 낮고, 칼륨과 항산화 성분이 풍부해 운동 후나 장시간 이동 시 마시기 적합하다"고 설명한 바 있다.

칼륨은 체내 나트륨 배출을 돕고 근육 기능과 혈압, 심박수 조절에 기여한다. 항산화 성분은 활성산소를 억제해 노화와 심혈관 질환 위험을 낮추는 역할을 한다.

입었다 하면 '완판'

이 회장은 그간 '완판남'이라는 별칭으로 불려왔다. 2024년 2월 아랍에미리트(UAE) 출장길에 착용한 란스미어골프 캐시미어 베스트는 공개 직후 품절됐고, 2022년 12월 베트남 출장 당시 입은 삼성물산 빈폴골프 패딩 조끼 역시 리오더 물량까지 소진됐다.

이 회장이 사용해 화제가 된 '란스미어골프' 패딩 조끼(왼쪽)와 소프트립스 립밤. 연합뉴스 원본보기 아이콘

2019년 서울 수서역에서 마르쿠스 발렌베리 회장과 SRT에 탑승할 당시 착용한 130만원대 아크테릭스 패딩도 완판 대열에 합류했다. 2016년 국정조사 청문회에서 사용한 2300원대 소프트립스 립밤은 '이재용 립밤'으로 불리며 해외 직구 열풍을 일으킨 뒤 국내 정식 출시로 이어졌다.

한편 이 회장은 오는 28일(현지시간) 미국 워싱턴DC에서 열리는 '이건희 컬렉션' 전시 기념 갈라 행사에 참석할 예정이다. 홍라희 리움미술관 명예관장과 이부진 호텔신라 사장, 이서현 삼성물산 사장 등 삼성가 가족들은 별도 항공편으로 미국에 도착할 것으로 알려졌다.