당뇨 걱정되면 커피 마셔라?…전문가들이 주목한 '이 성분'

블랙커피, 당뇨 관리에 도움이 될 수 있다고요?

매일 마시는 블랙커피 한 잔이 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절 에

긍정적인 영향을 줄 수 있다는 연구 결과가 나왔습니다.

커피에 들어 있는 특정 성분이

당뇨병 치료제와 유사한 작용 기전 을 보인다는 점이 확인되면서,

커피의 대사 조절 효과에 대한 관심이 다시 높아지고 있습니다.

커피 성분, 실제 당뇨약과 비교해봤습니다

이번 연구는 데일리메일이 12일(현지시간) 보도한 내용으로,

국제 학술지 음료 식물 연구에 실린 논문을 인용한 것입니다.

연구진은 볶은 아라비카 커피 에서 추출한 성분과

실제로 사용 중인 당뇨병 치료제 아카보스 의 작용을 비교·분석했습니다.

아카보스는 어떤 약인가요?

아카보스는 식후 섭취한 탄수화물이 빠르게 포도당으로

전환되는 과정을 늦춰 혈당 급상승을 억제 하는 약물입니다.

전 세계적으로 널리 처방되고 있으며,

식후 혈당 관리가 필요한 제2형 당뇨병 환자에게 주로 사용됩니다.

이번 연구의 핵심은 커피 성분이 이 약과 유사한

생화학적 작용 을 하는지를 살펴본 데 있습니다.

커피 속 성분, 혈당 상승을 어떻게 막을까

분석 결과, 커피에 포함된 특정 화합물이

탄수화물 소화 과정에 관여하는 효소의 활동을 억제 하는 것으로 나타났습니다.

연구진은 3단계 정제 과정을 통해 알파-글루코시다아제의

활성을 차단하는 신규 화합물 3종 을 확인했습니다.

이 효소는 탄수화물을 포도당으로 분해하는 핵심 역할을 하며,

억제될 경우 식후 혈당 상승 속도가 완만해집니다.

새로 이름 붙여진 '카팔데하이드'

연구진은 발견된 세 가지 화합물에 '카팔데하이드 A·B·C' 라는 이름을 붙였습니다.

이들 성분은 알파-글루코시다아제를 억제해 혈당 상승을 늦추는 작용 을 하며,

이는 기존 당뇨병 치료제의 주요 작용 기전과 거의 동일한 방식입니다.

연구진은 이를 통해 커피가 단순한 기호 음료를 넘어

대사 조절 에 관여할 수 있는 가능성을 보여줬다고 평가했습니다.

커피 많이 마실수록 당뇨 위험 낮아진 이유

그동안 여러 대규모 역학 연구에서는 커피 섭취량 이 많을수록

제2형 당뇨병 발병 위험이 낮아진다 는 결과가 반복적으로 보고돼 왔습니다.

일부 연구에서는 하루 한 잔씩 커피 섭취량이 늘어날수록 위험이 감소했으며,

특히 하루 3~5잔 에서 가장 뚜렷한 효과 가 나타났다는 분석도 있었습니다.

이번 연구는 이러한 결과를 생화학적으로 설명할 수 있는 근거로 주목받고 있습니다.

단, 커피가 치료제를 대신하진 않습니다

전문가들은 이번 연구에 대해

"커피의 생리활성 성분이 혈당 조절에 일정 부분 기여할 수 있음을 보여주지만,

당뇨병 치료제를 대체할 수 있다고 보기는 어렵다 "고 강조했습니다.

또한 이러한 효과는 설탕·시럽·크림이 첨가되지 않은 블랙커피 를 기준으로 한 것이며,