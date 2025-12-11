"이렇게 맛있는데 세계 최악이라고?"…콩나물밥·두부전 선정에 '어리둥절'

ㅡ

글로벌 미식 평가 업체 '테이스트 아틀라스(Taste Atlas)'

총 45만건의 유효투표를 기반으로 '세계 최악의 음식 100선'을 공개했다

여기 한국 음식 4종이 이름을 올렸다.

홍어와 같이 향이 강해 호불호가 갈리는 음식도 있었지만

엿, 두부전, 콩나물밥 등 비교적 담백하고

선호도가 높은 음식도 포함돼 의문점을 자아내고 있다.

최악 음식 1위는 아이슬란드 '스비드'

1위와 2위는 모두 아이슬란드의 음식이 차지했다.

1위에 오른 스비드는 아이슬란드의 전통 요리로,

양 머리를 그슬린 후 반으로 잘라 장작불에 구워 먹는다.

실제로 먹어본 사람들은 맛있다는 평가가 주를 이루지만,

양 머리가 그대로 남아있는 음식의 생김새 때문에 혐오감이 든다는 의견도 많다.

2위 토라마투르 역시 양 머리로 만든 음식이다.

구운 양머리, 발효 상어 고기, 블러드 소시지 등의 음식을

사워도우(Sourdough) 빵과 함께 먹는다.

이 역시 아이슬란드의 전통 음식이지만 스비드와 마찬가지로

양 머리의 원형이 보이는 모양새 탓에 호불호를 가진다.

홍어는 51위 에 이름을 올렸다.

테이스트 아틀라스는 홍어의 발효 과정에서 생성되는

암모니아 냄새가 더러운 공중화장실을 연상시키며,

먹고 난 후에도 오랫동안 불쾌한 냄새가 난다고 설명했다.

다만 냄새와 달리 쫄깃한 식감과 독특한 풍미 덕에

삼겹살과 김치, 막걸리 등과 함께 마신다고 전했다.

한국 사람들에게도 호불호가 강한 홍어와 달리

엿, 콩나물밥, 두부전 같은 담백한 음식도 순위에 올랐다.

각각 68위, 81위와 84위다.

누리꾼들은 이해가 가지 않는다는 입장이다.

"홍어는 호불호가 갈려서 이해가 가는데, 두부전 콩나물밥은 의외다"

"양념장 없이 먹은 것 아니냐"

"객관적으로 누구나 맛있어할 맛인데 이상하다"

테이스트 아틀라스의 설명에서 양념장에 찍어 먹는 음식이라고

적혀 있음에도 최악의 음식에 선정됐다는게 의문이라는 것이다.