"발이 파랗게 변해"…의사도 못맞힌 희귀질환, 챗GPT 덕에 목숨 건져

영국의 한 10대 소년이 지역 병원 의사의 오진을 뒤로하고 인공지능 챗봇 '챗GPT'를 이용해 스스로 희귀 신경 질환을 정확히 진단하며 목숨을 건진 사실이 알려졌다. 병원 의료진도 최종 진단을 확인하며 치료에 나선 것으로 전해졌다.

7일(현지시간) 영국 매체 더선에 따르면 글로스터셔주 시런세스터에 거주하는 칼란 일스(17)는 최근 감기 증세가 호전되지 않고 팔·다리 근력이 급격히 약해지자 지역 병원을 찾았다. 칼란은 발이 파랗게 변하고 움직임이 어려워지는 등 이상 증상을 호소했지만 담당 의사는 혈액순환 장애의 일종인 레이노 증후군이라고 진단하며 보온 유지와 장갑 착용을 권했다.

움직임 어려워지는 등 이상 증상

혈액순환 장애 '레이노 증후군' 진단

지역 의사 '보온 유지·장갑 착용' 권해 의사 진단 불신한 영국 10대 소년

챗GPT에 물어 보니 '길랭-바레 증후군' 응급실 찾아 희귀신경질환 진단

치료 늦으면 호흡근 기능 정지 위험 의료 보조 진단 도구로 AI 활용 가능성 보여줘 사진=게티이미지뱅크

그러나 자신의 몸에 훨씬 심각한 문제가 진행되고 있다고 직감한 그는 평소 학업에 활용하던 챗GPT에 자신의 증상을 상세히 입력해 봤고 AI는 그가 '길랭-바레 증후군(GBS)'일 가능성을 제시했다.

GBS는 면역체계가 말초신경을 공격해 마비를 일으키는 희귀 난치 질환으로 마비가 상부로 확산할 경우 호흡근 기능이 정지할 위험이 있어 신속한 치료가 필요한 것으로 알려져 있다.

AI의 진단 결과에 놀란 칼란과 그의 어머니 린 콘스탄틴은 즉시 응급실에 방문했다. 의료진은 추가 검사 끝에 GBS를 확진했고 칼란을 왕립 병원으로 이송해 혈장 교환 등 응급 치료를 진행했다. 칼란은 현재 회복 중이며 조만간 퇴원할 예정으로 전해졌다.

챗GPT를 통해 희귀질환 GBS 진단을 받고 치료 중인 칼란 일스의 모습. 더 선 원본보기 아이콘

칼란은 현지 언론과의 인터뷰에서 "증상이 계속 악화해 불안한 마음에 AI에 입력해는데 GBS 진단으로 돌아왔다"며 "병원에서 '네 말이 맞다'는 말을 들었을 때 스스로도 믿기 어려웠다"고 말했다. 이어 "제대로 진단하기 위해 AI에 의지해야 했다는 사실은 미친 짓이다. NHS(영국 국가의료서비스) 전체에 대한 신뢰가 흔들린 것은 아니지만 지역 GP(일반의)의 관점에서는 영향을 미칠 것이다"고 밝혔다.

이번 사례는 AI가 의료 현장에서 보조 진단 도구로 활용될 가능성을 보여준 동시에 일차 진료 단계의 대응 체계를 개선하고 검토해야 한다는 지적도 불러일으키고 있다.