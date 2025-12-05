본문 바로가기
Dim영역

서울 한복판에 뿌려진 5만원 돈비, 주웠다가는…

서울 한복판에 뿌려진 5만원 돈비, 주웠다가는…

박지수인턴기자

입력2025.12.05 15:36

시계아이콘

00분 37초 소요

소라 생성 동영상

박지수인턴기자

입력2025.12.05 15:36

시계아이콘

00분 37초 소요

언어변환 뉴스듣기

공유하기

닫기
글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
서울 을지로서 돈다발 쏟아져

서울 중구 을지로4가 부근에 5만원권이 뿌려져 이를 줍기 위해 시민들이 몰려들었다. 영화 촬영 현장이나 AI(인공지능) 영상이 아닌 실제로 벌어진 일이었다.


지난 2일 다수의 사회관계망서비스(SNS)에는 이 같은 내용의 글과 사진이 다수 게재됐다. 한 이용자는 "길바닥에 5만원이 있길래 차도를 보니까 5만원권이 엄청 많이 있었다. 뭐에 홀린듯 차도에 들어가서 막 주웠고, 차들도 다 멈춰서 기다려줬다"고 당시 상황을 설명했다.


인스타그램 이용자가 올린 당시 상황. 인스타그램 캡처

인스타그램 이용자가 올린 당시 상황. 인스타그램 캡처

원본보기 아이콘

다른 이용자는 "다 주워서 경찰관분께 드렸다. 누가 버스에서 뿌렸다고 하더라"며 "주변에 있던 사람들도 경찰관에게 이 상황을 알려줬다. 무슨 사연이 있던 것인지 궁금하다"고 전했다.

Advertisement


이 사건은 누군가가 현금을 고의로 뿌린 것이 아닌, 횡단보도를 건너던 이가 실수로 돈을 흘린 것으로 확인됐다.

가져갈 경우 '점유이탈물 횡령죄' 처벌

경찰 관계자는 연합뉴스에 "횡단보도를 건너던 한 시민이 주머니에 있던 다량의 현금을 흘렸다. 1000만원이 넘는 돈이다"라며 "(당사자는) 일적으로 필요해 소지하던 돈이라고 밝혔고, 범죄 혐의점은 없어 귀가 조치했다"고 설명했다.


이 같은 상황이 벌어진다고 주워서 가져갈 경우 점유이탈물 횡령죄로 처벌될 수 있어 주의해야 한다. 형법 제 360조에 따르면 유실물·표류물 또는 타인의 점유를 이탈한 재물을 횡령한 자는 1년 이하의 징역이나 300만원 이하의 벌금 또는 과료에 처해진다.


  • 박지수
    취재

    박지수 기자 parkjisu09@asiae.co.kr

    안녕하세요. 아시아경제 박지수 기자입니다.

  • 편집

    최유정 기자 yjchoi@asiae.co.kr

ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

Advertisement

추천 콘텐츠

오늘의 주요뉴스

top버튼