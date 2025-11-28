"숨만 쉬었을 뿐인데, 심장이 멎었다"…5년간 2861명 앗아간 초미세먼지의 습격

초미세먼지, 그냥 '호흡기 문제'라고만 생각하셨나요?

최근 연구에 따르면 그 영향은 폐를 넘어 심장까지 닿고 있습니다.

보이지 않는 살인자, 초미세먼지

초미세먼지가 호흡기뿐 아니라 심장에도 가 호흡기뿐 아니라 심장에도

악영향을 미친다는 연구 결과가 나왔습니다.

서울대병원 홍윤철 교수 연구팀은

2016년부터 2020년까지 서울의 초미세먼지 농도와

25세 이상 성인의 사망 데이터를 분석했는데요.

그 결과, 초미세먼지에 노출돼 허혈성 심장질환으로 숨진 '초과 사망자'가

5년 동안 2861명에 이른 것으로 나타났습니다.

숨 막히는 도시, 서울은 이미 기준을 넘었다

연구 기간 서울의 초미세먼지 연평균 농도는 23.5㎍/㎥로

환경부 기준치인 15㎍/㎥를 훌쩍 웃돌았습니다.

같은 기간 허혈성 심장질환으로 사망한 25세 이상 성인은 1만여 명이었고

그중 약 26%가량이 초미세먼지 노출과 연관된 것으로 분석됐습니다.

연구팀은 "서울의 대기질이 개선됐다면

상당수 사망을 줄일 수 있었을 것"이라고 밝혔습니다.

나이 들수록 더 깊이 파고드는 먼지

인구 10만 명당 초과 사망률을 보면

연령이 높을수록 사망률이 급증했습니다.

▼

25세 이상은 38.6명

45세 이상은 56.2명

65세 이상은 139.8명

▲

특히 노년층은 심혈관 기능이 약해

미세먼지의 영향을 더 크게 받는 것으로 나타났습니다.

연구팀은 "대기 오염을 환경 문제가 아닌 건강 문제로 접근해야 한다"며

"초미세먼지 농도를 기준치 수준으로 낮출 경우

5년간 약 837명의 허혈성 심장질환 사망을 예방할 수 있다"고 설명했습니다.

폐를 넘어 이제는 심장을 조준했다

허혈성 심장질환은 관상동맥이 좁아지거나 막혀

심장 근육으로 혈액이 충분히 공급되지 않는 질환입니다.

대표적으로 협심증과 심근경색이 이에 해당합니다.

이번 연구는 초미세먼지가 폐를 넘어 혈관과 심장까지 영향을 미친다는 점을

구체적인 수치로 입증했다는 데 의미가 있습니다.

그동안 '미세먼지=호흡기 문제'로만 여겨졌던 인식에도

변화가 필요하다는 목소리가 커지고 있습니다.

대기질 개선은 이제 단순한 환경정책이 아니라

국민 건강을 지키는 과제입니다. 깨끗한 공기를 되찾는 일,

곧 '우리의 심장'을 지키는 일입니다.